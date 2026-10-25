Обсерватория Веры Рубин опубликовала тестовое изображение туманности Чайка, также известной как IC 2177. Снимок был получен экспериментальной 144-мегапиксельной камерой Commissioning Camera во время ранней проверки телескопа, его программного обеспечения и систем обработки изображений, сообщает Live Science.

Газовые облака и тройная звездная система

Туманность Чайка находится примерно в 3 700 световых годах от Земли, между созвездиями Единорога и Большого Пса. Она состоит из трех больших облаков облученного газа. На опубликованном снимке показана голова условной птицы — облако Sharpless 2-292.

Розовые участки в нем образованы водородом, который ярко светится под воздействием ионизирующего излучения молодых звезд в центре облака. Голубые структуры — это пылевые облака, отражающие свет молодых голубых звезд в других частях региона. Объект, создающий впечатление глаза туманности, на самом деле является тройной звездной системой HD 53367. Эти молодые энергичные звезды формируют окружающее газовое облако.

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От тестовой камеры к обзору неба

По данным Национального научного фонда США, с 24 октября по 11 декабря 2024 года обсерватория сделала около 16 тысяч экспозиций ночного неба с помощью Commissioning Camera. После тестов ее заменили камерой Legacy Survey of Space and Time Camera, поле зрения которой более чем в 20 раз шире.

Камера, установленная на обзорном телескопе Симоньи, создает 3 200-мегапиксельные снимки неба каждые 30 секунд. Она может сканировать все южное небо каждые несколько ночей. После официального начала программы Legacy Survey of Space and Time обсерватория планирует в течение 10 лет фотографировать небо каждую ночь, формируя покадровую запись Вселенной. Ожидается, что она поможет обнаруживать, в частности, сверхновые, кометы и экзопланеты.

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