Obserwatorium Very Rubin opublikowało testowe zdjęcie Mgławicy Mewa, znanej również jako IC 2177. Fotografię wykonano eksperymentalną 144-megapikselową kamerą Commissioning Camera podczas wczesnych testów teleskopu, jego oprogramowania i systemów przetwarzania obrazów, informuje Live Science.

Obłoki gazu i potrójny układ gwiazd

Mgławica Mewa znajduje się około 3 700 lat świetlnych od Ziemi, między gwiazdozbiorami Jednorożca i Wielkiego Psa. Składa się z trzech dużych obłoków napromieniowanego gazu. Na opublikowanym zdjęciu pokazano głowę umownego ptaka — obłok Sharpless 2-292.

Różowe obszary w nim są utworzone przez wodór, który jasno świeci pod wpływem promieniowania jonizującego młodych gwiazd w centrum obłoku. Niebieskie struktury to obłoki pyłu odbijające światło młodych niebieskich gwiazd w innych częściach regionu. Obiekt sprawiający wrażenie oka mgławicy jest w rzeczywistości potrójnym układem gwiazd HD 53367. Te młode, energetyczne gwiazdy kształtują otaczający obłok gazu.

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Od kamery testowej do przeglądu nieba

Według amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki między 24 października a 11 grudnia 2024 roku obserwatorium wykonało około 16 tysięcy ekspozycji nocnego nieba za pomocą Commissioning Camera. Po testach została ona zastąpiona kamerą Legacy Survey of Space and Time Camera, której pole widzenia jest ponad 20 razy szersze.

Kamera zainstalowana na teleskopie przeglądowym Simonyiego wykonuje 3 200-megapikselowe zdjęcia nieba co 30 sekund. Może skanować całe południowe niebo co kilka nocy. Po oficjalnym rozpoczęciu programu Legacy Survey of Space and Time obserwatorium planuje przez 10 lat fotografować niebo każdej nocy, tworząc poklatkowy zapis Wszechświata. Oczekuje się, że pomoże on wykrywać między innymi supernowe, komety i egzoplanety.

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