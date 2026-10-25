W Korei Południowej gra Call of Duty: Modern Warfare 4, której fabuła zakłada inwazję Korei Północnej na kraj na szeroką skalę, znalazła się na szczycie globalnej i południowokoreańskiej listy Steam. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Nowa odsłona popularnej serii ukazała się w piątek w czasie rosnących napięć na Półwyspie Koreańskim. Premiera nastąpiła po eksplozji w strefie zdemilitaryzowanej, w wyniku której rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy.

Fabuła gry

Kampania rozpoczyna się nagłym atakiem sił północnokoreańskich na Koreę Południową. Zgodnie z fabułą przeprowadzają one desant i przedostają się przez podziemny tunel, aby zaskoczyć południowokoreańskich i amerykańskich żołnierzy.

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Gra opowiada kilka równoległych historii: o grupie młodych amerykańskich i południowokoreańskich żołnierzy, byłym wojskowym pragnącym zemsty, a także o walce o władzę wokół nowego przywódcy Korei Północnej. Gracze mogą również wcielić się w tę postać.

Reakcje graczy

Gra wzbudziła znaczne zainteresowanie w Korei Południowej, gdzie mężczyźni zdolni do służby muszą odbyć służbę wojskową trwającą od 18 do 21 miesięcy, zależnie od rodzaju wojsk. Część graczy pozytywnie oceniła premierę w mediach społecznościowych, a niektórzy informowali, że planują zmodernizować komputer lub kupić nową konsolę.

Jednocześnie gra jest krytykowana za przekształcenie złożonej historii relacji między obiema Koreami w rozrywkę. Kim Sung-jae, szef Centrum Pokoju im. Kim Dae-junga, w felietonie dla Hankyoreh zakwestionował zasadność przedstawiania tragedii wojny koreańskiej i obecnej konfrontacji między Północą a Południem jako treści rozrywkowej.

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