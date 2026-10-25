В Южной Корее игра Call of Duty: Modern Warfare 4, сюжет которой предусматривает масштабное вторжение КНДР в страну, возглавила глобальный и южнокорейский чарты Steam. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Новая часть популярной серии вышла в пятницу на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. Релиз состоялся после взрыва в демилитаризованной зоне, в результате которого ранения получили трое южнокорейских военнослужащих.

Сюжет игры

Кампания начинается с внезапного нападения северокорейских сил на Южную Корею. По сюжету они высаживают десант и проникают через подземный туннель, чтобы застать врасплох южнокорейских и американских военных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Игра рассказывает несколько параллельных историй: о группе молодых американских и южнокорейских солдат, бывшем военнослужащем, который стремится к мести, а также борьбе за власть вокруг нового лидера КНДР. Игроки также могут взять на себя роль этого персонажа.

Реакции игроков

Игра вызвала значительный интерес в Южной Корее, где пригодные к службе мужчины должны проходить военную службу продолжительностью от 18 до 21 месяца в зависимости от рода войск. Часть игроков положительно отозвалась о релизе в социальных сетях, а некоторые сообщали, что планируют обновить компьютер или приобрести новую консоль.

В то же время игру критикуют за превращение сложной истории отношений между двумя Кореями в развлечение. Глава Центра мира имени Ким Дэ Чжуна Ким Сон Чжэ в колонке для Hankyoreh поставил под сомнение уместность представления трагедии Корейской войны и нынешнего противостояния между Севером и Югом как развлекательного контента.

Читай нас в