У Південній Кореї гра Call of Duty: Modern Warfare 4, сюжет якої передбачає масштабне вторгнення КНДР до країни, очолила глобальний і південнокорейський чарти Steam. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Нова частина популярної серії вийшла у п’ятницю на тлі зростання напруженості на Корейському півострові. Реліз відбувся після вибуху в демілітаризованій зоні, унаслідок якого поранення дістали троє південнокорейських військовослужбовців.

Сюжет гри

Кампанія починається раптовим нападом північнокорейських сил на Південну Корею. За сюжетом вони висаджують десант і проникають через підземний тунель, щоб застати зненацька південнокорейських та американських військових.

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Гра розповідає кілька паралельних історій: про групу молодих американських і південнокорейських солдатів, колишнього військовослужбовця, який прагне помсти, а також боротьбу за владу навколо нового лідера КНДР. Гравці також можуть взяти на себе роль цього персонажа.

Реакції гравців

Гра викликала значний інтерес у Південній Кореї, де придатні до служби чоловіки мають проходити військову службу тривалістю від 18 до 21 місяця залежно від роду військ. Частина гравців позитивно відгукнулася про реліз у соцмережах, а дехто повідомляв, що планує оновити комп’ютер або придбати нову консоль.

Водночас гру критикують за перетворення складної історії відносин між двома Кореями на розвагу. Голова Центру миру Кім Де Чжуна Кім Сон Дже у колонці для Hankyoreh поставив під сумнів доречність подання трагедії Корейської війни та нинішнього протистояння між Північчю і Півднем як розважального контенту.

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