在韩国，剧情设定为朝鲜大规模入侵该国的《使命召唤：现代战争4》登顶全球及韩国Steam榜单。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

这款热门系列的新作于周五发售，当时朝鲜半岛紧张局势正在加剧。此次发售发生在非军事区爆炸之后，该爆炸导致3名韩国军人受伤。

游戏剧情

战役模式以朝鲜军队突然袭击韩国开始。按照剧情设定，他们实施登陆并通过地下隧道渗透，以出其不意地袭击韩国和美国军人。

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游戏讲述了几条平行故事线：一群年轻美国和韩国士兵的故事、一名寻求复仇的前军人的故事，以及围绕朝鲜新领导人的权力斗争。玩家还可以扮演这一角色。

玩家反应

该游戏在韩国引发了广泛关注，符合服役条件的男性必须根据军种服18至21个月兵役。一些玩家在社交媒体上对游戏发售作出了积极评价，另一些人则表示计划升级电脑或购买新游戏机。

与此同时，这款游戏因将两韩之间复杂的关系史转化为娱乐内容而受到批评。金大中和平中心负责人金成宰在为《韩民族日报》撰写的专栏中，对将朝鲜战争的悲剧以及当前南北对抗呈现为娱乐内容是否恰当提出质疑。

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