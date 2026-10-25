Naukowcy z University of Sheffield odtworzyli efekt optyczny starożytnego rzymskiego szkła dichroicznego, które zmienia kolor w zależności od położenia źródła światła. Jak informuje The Guardian, badacze wykorzystali starożytną recepturę, opracowaną na podstawie fragmentu rzymskiego szkła dichroicznego, aby zbliżyć się do właściwości słynnego Pucharu Likurga.

Zielone przy oświetleniu, czerwone pod światło

Puchar Likurga, przechowywany w British Museum i datowany na IV wiek, w zwykłym oświetleniu ma nieprzezroczysty, jadeitowozielony wygląd. Jeśli jednak oświetli się go od tyłu, staje się rubinowoczerwony. Ta zmiana koloru od stuleci wprawiała w zakłopotanie historyków i rzemieślników zajmujących się wyrobem szkła.

Aby odtworzyć ten efekt, zespół pracował z nanocząstkami złota i srebra, z których każda jest około tysiąc razy mniejsza od ziarnka piasku. W gęstym stopionym szkle, stygnącym z temperatury ponad 1000°C, wokół cząstek zaczęły tworzyć się nanokryształy złota i srebra.

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Rola nanocząstek

Lisa Hollands, techniczka ze Szkoły Inżynierii Chemicznej, Materiałowej i Biologicznej, wyjaśniła, że gdy światło przechodzi przez takie szkło, cząstki złota i srebra blokują odcienie niebieskie i zielone, przepuszczając czerwone i pomarańczowe. Gdy natomiast światło odbija się od powierzchni, cząstki je rozpraszają, tworząc nieprzezroczysty zielony kolor.

Ian Freestone, emerytowany profesor materiałów archeologicznych na University College London, zaznaczył, że szkło o podobnym kolorze odtworzono już w latach 60., lecz projekt University of Sheffield dokładniej oddaje zielone i czerwone odcienie Pucharu Likurga. Według niego kolor w znacznym stopniu zależał od warunków w piecu i położenia szkła w nim, dlatego rzymskim rzemieślnikom trudno było kontrolować rezultat.

Współczesną szklaną rzeźbę, która demonstruje ten efekt i łączy opowieść o Likurgu z wizerunkiem Atlasa Farnezyjskiego, stworzył artysta szkła Elliot Walker. Zostanie ona zaprezentowana w Millennium Gallery podczas festiwalu Festival of the Mind od 6 do 15 listopada, a następnie będzie pokazana na stałej ekspozycji Turner Museum of Glass.

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