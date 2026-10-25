Учёные Университета Шеффилда воспроизвели оптический эффект древнеримского дихроичного стекла, которое меняет цвет в зависимости от положения источника света. Как сообщает The Guardian, исследователи использовали древний рецепт, выведенный по фрагменту римского дихроичного стекла, чтобы приблизиться к свойствам знаменитой чаши Ликурга.

Зелёное при освещении, красное на просвет

Чаша Ликурга, хранящаяся в Британском музее и датируемая IV веком, при обычном освещении имеет непрозрачный нефритово-зелёный вид. Однако если осветить её сзади, она становится рубиново-красной. Такая смена цвета на протяжении веков озадачивала историков и мастеров стеклоделия.

Для воспроизведения эффекта команда работала с наночастицами золота и серебра, каждая из которых примерно в тысячу раз меньше песчинки. В густом расплавленном стекле, остывавшем с температуры более 1000°C, вокруг частиц начинали формироваться нанокристаллы золота и серебра.

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Роль наночастиц

Техник Школы химической, материаловедческой и биологической инженерии Лиза Холландс объяснила, что, когда свет проходит через такое стекло, частицы золота и серебра блокируют синие и зелёные оттенки, пропуская красные и оранжевые. Когда же свет отражается от поверхности, частицы рассеивают его, создавая непрозрачный зелёный цвет.

Почётный профессор археологических материалов Университетского колледжа Лондона Иан Фристон отметил, что стекло схожего цвета уже воспроизводили в 1960-х годах, однако проект Университета Шеффилда точнее передаёт зелёные и красные оттенки чаши Ликурга. По его словам, цвет существенно зависел от условий в печи и положения стекла в ней, поэтому римским мастерам было сложно контролировать результат.

Современную стеклянную скульптуру, демонстрирующую этот эффект и объединяющую сюжет о Ликурге с образом Фарнезского Атланта, создал художник по стеклу Эллиот Уокер. Её представят в Millennium Gallery во время фестиваля Festival of the Mind с 6 по 15 ноября, а затем покажут в постоянной экспозиции Turner Museum of Glass.

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