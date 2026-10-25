Науковці Шеффілда відтворили ефект давньоримського скла — The Guardian

Науковці Університету Шеффілда відтворили оптичний ефект давньоримського дихроїчного скла, яке змінює колір залежно від положення джерела світла. Як повідомляє The Guardian, дослідники використали давній рецепт, виведений за фрагментом римського дихроїчного скла, щоб наблизитися до властивостей знаменитої чаші Лікурга.

Зелений при освітленні, червоний на просвіт

Чаша Лікурга, що зберігається в Британському музеї та датується IV століттям, за звичайного освітлення має непрозорий нефритово-зелений вигляд. Якщо ж освітити її ззаду, вона стає рубіново-червоною. Така зміна кольору протягом століть спантеличувала істориків і майстрів склоробства.

Для відтворення ефекту команда працювала з наночастинками золота й срібла, кожна з яких приблизно у тисячу разів менша за піщинку. У густому розплавленому склі, що охолоджувалося з температури понад 1000°C, навколо частинок починали формуватися нанокристали золота та срібла.

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Роль наночастинок

Технікиня Школи хімічної, матеріалознавчої та біологічної інженерії Ліза Голландс пояснила, що коли світло проходить крізь таке скло, частинки золота і срібла блокують сині та зелені відтінки, пропускаючи червоні й помаранчеві. Коли ж світло відбивається від поверхні, частинки розсіюють його, створюючи непрозорий зелений колір.

Професор-емерит археологічних матеріалів Університетського коледжу Лондона Іан Фрістоун зазначив, що подібне за кольором скло вже відтворювали у 1960-х роках, але проєкт Університету Шеффілда точніше передає зелені та червоні відтінки чаші Лікурга. За його словами, колір суттєво залежав від умов у печі та положення скла в ній, тому римським майстрам було складно контролювати результат.

Сучасну скляну скульптуру, що демонструє цей ефект і поєднує сюжет про Лікурга з образом Фарнезького Атланта, створив художник по склу Елліот Вокер. Її представлять у Millennium Gallery під час фестивалю Festival of the Mind з 6 до 15 листопада, а згодом покажуть у постійній експозиції Turner Museum of Glass.

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