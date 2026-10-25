谢菲尔德大学的科学家重现了古罗马二向色玻璃的光学效果，这种玻璃会随光源位置变化而改变颜色。据《卫报》报道，研究人员利用根据一块罗马二向色玻璃碎片推导出的古老配方，来接近著名的吕库古斯杯的特性。

受光时为绿色，透光时为红色

收藏于大英博物馆、可追溯至4世纪的吕库古斯杯，在普通照明下呈现不透明的玉绿色外观。然而，当从背后照射时，它会变成红宝石红色。这种颜色变化数个世纪以来一直令历史学家和玻璃工匠困惑。

为重现这一效果，团队使用了金和银纳米颗粒，每一颗都比一粒沙子小约一千倍。在从超过1000°C的温度冷却的浓稠熔融玻璃中，金和银纳米晶体开始在颗粒周围形成。

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纳米颗粒的作用

化学、材料与生物工程学院技术员丽莎·霍兰兹解释说，当光线穿过这种玻璃时，金和银颗粒会阻挡蓝色和绿色色调，让红色和橙色色调通过。而当光线从表面反射时，这些颗粒会散射光线，从而形成不透明的绿色。

伦敦大学学院考古材料荣休教授伊恩·弗里斯通指出，20世纪60年代已经有人重现过颜色相似的玻璃，但谢菲尔德大学的项目更准确地再现了吕库古斯杯的绿色和红色色调。他表示，颜色在很大程度上取决于炉内条件以及玻璃在炉中的位置，因此罗马工匠难以控制结果。

展示这一效果、并将吕库古斯的故事与法尔内塞阿特拉斯形象相结合的现代玻璃雕塑，由玻璃艺术家埃利奥特·沃克创作。该作品将于11月6日至15日在Millennium Gallery举行的Festival of the Mind期间展出，随后将在Turner Museum of Glass的常设展览中展出。

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