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维拉·鲁宾天文台发布海鸥星云测试照片——Live Science

UA.NEWS 25 十月 2026 12:12
维拉·鲁宾天文台发布海鸥星云测试照片——Live Science

维拉·鲁宾天文台发布了海鸥星云的测试图像，该星云也被称为 IC 2177。据Live Science 报道，这张照片由实验性的 1.44 亿像素 Commissioning Camera 在对望远镜、其软件和图像处理系统进行早期测试期间拍摄。

气体云和三合星系统

海鸥星云距离地球约 3,700 光年，位于麒麟座和大犬座之间。它由三大片受到辐射的气体云组成。公开的图像展示了这只象征性鸟类的头部——Sharpless 2-292 云。

其中的粉红色区域由氢构成，在云团中心年轻恒星的电离辐射作用下明亮发光。蓝色结构是尘埃云，反射了该区域其他部分年轻蓝色恒星的光。造成星云之眼印象的物体实际上是三合星系统 HD 53367。这些年轻且充满能量的恒星塑造着周围的气体云。

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从测试相机到天空巡天

根据美国国家科学基金会的数据，2024 年 10 月 24 日至 12 月 11 日期间，该天文台使用 Commissioning Camera 对夜空进行了约 1.6 万次曝光。测试结束后，它被 Legacy Survey of Space and Time Camera 取代，后者的视场宽度超过前者的 20 倍。

安装在西蒙尼巡天望远镜上的相机每 30 秒生成一张 32 亿像素的天空图像。它可以每隔几个夜晚扫描整个南部天空。Legacy Survey of Space and Time 项目正式启动后，该天文台计划在 10 年内每晚拍摄天空，形成宇宙的延时记录。预计这将有助于发现包括超新星、彗星和系外行星在内的天体。

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