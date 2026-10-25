Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф 25 октября в Исламабаде объявил, что правительство в течение двух лет распределит 500 тысяч Chromebook среди студентов по всей стране. Об этом сообщает Dawn.

Запуск программы

Шариф сделал заявление в воскресенье во время церемонии запуска Prime Minister’s Youth Chromebook Scheme в Исламабаде. В названии инициативы она определена как программа премьер-министра для молодежи, посвященная Chromebook.

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Параметры распределения

Согласно сообщению, получателями устройств должны стать студенты со всей страны. Правительство планирует распределить в общей сложности полмиллиона Chromebook, а на выполнение этого плана отведено два года.

Dawn не привело подробностей об этапах распределения, критериях отбора студентов, порядке получения устройств или конкретных сроках их выдачи. Также в сообщении не уточняется, сколько Chromebook планируют распределить в течение каждого года реализации программы.

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