Прем’єр Пакистану анонсував розподіл 500 тисяч Chromebook серед студентів — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф 25 жовтня в Ісламабаді оголосив, що уряд протягом двох років розподілить 500 тисяч Chromebook серед студентів по всій країні. Про це повідомляє Dawn.

Запуск програми

Заяву Шаріф зробив у неділю під час церемонії запуску Prime Minister’s Youth Chromebook Scheme в Ісламабаді. У назві ініціативи її визначено як програму прем’єр-міністра для молоді, присвячену Chromebook.

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Параметри розподілу

Згідно з повідомленням, отримувачами пристроїв мають стати студенти з усієї країни. Уряд планує розподілити загалом пів мільйона Chromebook, а на виконання цього плану відведено два роки.

Dawn не навело подробиць про етапи розподілу, критерії відбору студентів, порядок отримання пристроїв або конкретні строки їхньої видачі. Також у повідомленні не уточнюють, скільки Chromebook планують розподілити протягом кожного року реалізації програми.

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