Paleontolodzy opisali nowy gatunek kopalnego głowonoga, Wyoteuthis linsterorum, którego szczątki znaleziono w amerykańskim stanie Wyoming. Dwa okazy pochodzą z osadów dawnego morza śródlądowego w warstwie Redwater Shale formacji Sundance i mają około 160 milionów lat.

Jak informuje ScienceAlert, nowy gatunek należy do belemnitów — wymarłego rzędu głowonogów spokrewnionych ze współczesnymi kałamarnicami i ośmiornicami. Belemnity miały dziesięć ramion oraz wewnętrzną, stożkowatą muszlę. Jej część, znana jako rostrum, składała się z kalcytu i dobrze zachowuje się w postaci skamieniałości.

Niezwykle grube rostrum

Badacze zaznaczyli, że rostrum Wyoteuthis linsterorum wyróżnia się nietypowo dużą grubością. Jego średnica w przedniej części sięgała 60 milimetrów, co według autorów pracy jest największą znaną wartością wśród belemnitów. Zachowane fragmenty pozwoliły oszacować długość rostrum na 160–175 milimetrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według metod obliczania całkowitej długości belemnitów zwierzę mogło osiągać około 55–60 centymetrów od końca płaszcza do końców ramion. Jednocześnie naukowcy zastrzegają, że duże rostrum samo w sobie nie oznacza ani dużych rozmiarów zwierzęcia, ani jego wysokiej pozycji w piramidzie troficznej.

Rzadki przedstawiciel dawnej grupy

Gatunek nazwano na cześć kolekcjonera skamieniałości Cliffa Linstera, który znalazł jeden z okazów. Obecnie jest to jedyny znany gatunek rodzaju Wyoteuthis. Naukowcy przypuszczają, że jego rzadkość w osadach może być związana z wąską specjalizacją ekologiczną, w szczególności z rodzajem zdobyczy lub środowiskiem życia.

Wyoteuthis zaliczono do rodziny Megateuthididae, do której należy Megateuthis — największy znany belemnit. Autorzy badania przypuszczają, że nowy gatunek mógł być ocalałym przedstawicielem linii, która w większości zniknęła w środkowej jurze. Opis opublikowano w czasopiśmie Papers in Palaeontology.

Czytaj nas na