Венгерский исследователь неба, находясь в своей гостиной, обнаружил в космосе слабо светящийся объект Sar 2901. Как сообщает Der Spiegel, его происхождение пока не установлено, а специалисты рассматривают две возможные версии.

Версия о мини-спутнике

Согласно одной из версий, Sar 2901 может быть мини-спутником Земли. Это объяснение является одним из вариантов, обсуждаемых в профессиональной среде после обнаружения слабо светящегося объекта.

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Другая версия связывает находку с космическим мусором — возможным обломком легендарной миссии NASA Apollo 13. Издание представляет такую идентификацию как предположение, а не как установленный факт.

Слабая точка в небе

На иллюстрации к публикации видно звездное небо над Грецией. На самом краю наблюдаемой области находится слабая светлая точка. Именно этот малозаметный объект стал предметом дискуссии о его природе и возможном происхождении.

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