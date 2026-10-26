Венгерский исследователь обнаружил объект, который может быть обломком Apollo 13 — Der Spiegel
Венгерский исследователь неба, находясь в своей гостиной, обнаружил в космосе слабо светящийся объект Sar 2901. Как сообщает Der Spiegel, его происхождение пока не установлено, а специалисты рассматривают две возможные версии.
Версия о мини-спутнике
Согласно одной из версий, Sar 2901 может быть мини-спутником Земли. Это объяснение является одним из вариантов, обсуждаемых в профессиональной среде после обнаружения слабо светящегося объекта.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Другая версия связывает находку с космическим мусором — возможным обломком легендарной миссии NASA Apollo 13. Издание представляет такую идентификацию как предположение, а не как установленный факт.
Слабая точка в небе
На иллюстрации к публикации видно звездное небо над Грецией. На самом краю наблюдаемой области находится слабая светлая точка. Именно этот малозаметный объект стал предметом дискуссии о его природе и возможном происхождении.