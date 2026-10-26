Węgierski badacz nieba, przebywając w swoim salonie, odkrył w kosmosie słabo świecący obiekt Sar 2901. Jak informuje Der Spiegel, jego pochodzenie nie zostało jeszcze ustalone, a specjaliści rozważają dwie możliwe wersje.

Wersja o minisatelicie

Według jednej z wersji Sar 2901 może być minisatelitą Ziemi. Wyjaśnienie to jest jedną z możliwości omawianych w środowisku specjalistycznym po odkryciu słabo świecącego obiektu.

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Inna wersja wiąże znalezisko z kosmicznymi śmieciami — możliwym fragmentem legendarnej misji NASA Apollo 13. Publikacja przedstawia taką identyfikację jako przypuszczenie, a nie jako ustalony fakt.

Słaby punkt na niebie

Na ilustracji do publikacji widać gwiaździste niebo nad Grecją. Na samym skraju obserwowanego obszaru znajduje się słaby punkt świetlny. To właśnie ten mało dostrzegalny obiekt stał się przedmiotem dyskusji o jego naturze i możliwym pochodzeniu.

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