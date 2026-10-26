NASA zmienia procedurę wyboru i opracowywania naukowych misji kosmicznych w ramach nowego modelu Competition Model 2.0. Reforma ma zmniejszyć koszty przygotowywania wniosków przez zespoły, uprościć procedury konkursowe i przyspieszyć realizację misji. Informuje o tym Space.com, powołując się na otwarty list zastępczyni administratora Dyrektoriatu Misji Naukowych NASA Nicky Fox z 21 października.

Mniej wymagań na początku konkursu

Obecnie wiele naukowych misji NASA wybieranych jest w drodze ogłoszeń konkursowych, w ramach których badacze i instytucje składają propozycje. W obowiązującej dwuetapowej procedurze zespoły muszą przygotować szczegółowe plany inżynieryjne i finansowe jeszcze przed wyłonieniem finalistów. Cały proces może trwać niemal trzy lata.

Competition Model 2.0 zakłada, że na pierwszym etapie NASA będzie bardziej koncentrować się na wartości naukowej projektu. Zespoły będą składać opis celów naukowych misji oraz wstępny plan jej realizacji, a znaczną część opracowania technicznego i finansowego będą mogły przenieść na kolejny etap.

Nowe terminy dla różnych klas misji

Dla programów Discovery, New Frontiers i Astro-Probes utrzymany zostanie dwuetapowy wybór, jednak zakres materiałów wymaganych w początkowym wniosku ma zostać zmniejszony niemal o połowę. NASA oczekuje, że skróci to procedurę z 35 do około 19,5 miesiąca.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Misje klasy średniej Explorer (MIDEX) i Earth Explorer zostaną otwarte dla szerszego grona kandydatów, w tym uniwersytetów i organizacji komercyjnych. Przy ocenie potencjalnych wykonawców agencja będzie uwzględniać ich doświadczenie w realizacji projektów o podobnym koszcie, skali i stopniu złożoności. Zespoły kierowane przez głównych badaczy będą także mogły zwracać się o wsparcie do Goddard Space Flight Center lub Jet Propulsion Laboratory na pierwszym etapie konkursu.

Jednoetapowy wybór dla małych projektów

Dla mniejszych i tańszych programów NASA planuje przejść na jednoetapowy wybór bez drugiej rundy propozycji konkursowych. Dotyczyć to będzie misji Small Explorer, Earth Venture, Missions of Opportunity, ładunków umieszczanych oraz wspólnych startów. Według oceny agencji ostateczny wybór dla takich misji może zostać skrócony z około 32 do 19 miesięcy.

Jednocześnie misje flagowe pozostaną w ramach obowiązujących procedur, które wcześniej zrewidowano z uwzględnieniem doświadczeń z opracowywania Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. NASA zapowiedziała również surowszą kontrolę kosztów i harmonogramów: przekroczenie ustalonych limitów może skutkować anulowaniem misji.

Czytaj nas na