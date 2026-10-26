NASA正在根据新的Competition Model 2.0调整科学太空任务的遴选和开发流程。这项改革旨在降低团队准备申请的成本、简化竞赛程序并加快任务实施。Space.com报道，该媒体援引NASA科学任务理事会副局长妮基·福克斯10月21日的一封公开信。

竞赛初期要求更少

目前，许多NASA科学任务通过征集提案进行遴选，研究人员和机构在此框架下提交提案。根据现行的两阶段程序，团队在确定入围者之前就必须准备详细的工程和财务计划。整个过程可能持续近三年。

Competition Model 2.0规定，在第一阶段，NASA将更多关注项目的科学价值。团队将提交任务科学目标说明和初步实施计划，而大部分技术和财务论证工作可推迟至下一阶段进行。

不同任务类别的新时间安排

Discovery、New Frontiers和Astro-Probes项目将保留两阶段遴选，但初始申请所需材料的数量计划减少近一半。NASA预计，这将使程序时长从35个月缩短至约19.5个月。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中等规模的Explorer（MIDEX）和Earth Explorer任务将向更广泛的申请者开放，包括大学和商业机构。在评估潜在开发方时，该机构将考虑其实施成本、规模和复杂程度相近项目的经验。由首席研究员领导的团队也将能够在竞赛第一阶段向戈达德太空飞行中心或喷气推进实验室寻求支持。

小型项目实行单阶段遴选

对于规模较小、成本较低的项目，NASA计划转向单阶段遴选，不再进行第二轮竞赛提案。这将适用于Small Explorer、Earth Venture、Missions of Opportunity任务、搭载有效载荷和共乘发射。该机构估计，此类任务的最终遴选时间可从约32个月缩短至19个月。

与此同时，旗舰任务仍将遵循现行程序，这些程序此前已根据开发James Webb太空望远镜的经验进行了修订。NASA还表示将更严格地控制成本和进度：违反既定限制可能导致任务被取消。

关注我们在