NASA змінює відбір наукових місій, щоб прискорити конкурси — Space.com

NASA змінює порядок відбору та розробки наукових космічних місій за новою моделлю Competition Model 2.0. Реформа має зменшити витрати команд на підготовку заявок, спростити конкурсні процедури та пришвидшити реалізацію місій. Про це повідомляє Space.com з посиланням на відкритий лист заступниці адміністратора Директорату наукових місій NASA Ніккі Фокс від 21 жовтня.

Менше вимог на початку конкурсу

Наразі багато наукових місій NASA відбирають через конкурсні оголошення, у межах яких дослідники та установи подають пропозиції. За чинною дворівневою процедурою команди ще до визначення фіналістів мусять готувати докладні інженерні й фінансові плани. Весь процес може тривати майже три роки.

Competition Model 2.0 передбачає, що на першому етапі NASA більше зосереджуватиметься на науковій цінності проєкту. Команди подаватимуть опис наукових цілей місії та попередній план її виконання, а значну частину технічного й фінансового опрацювання зможуть перенести на наступний етап.

Нові терміни для різних класів місій

Для програм Discovery, New Frontiers та Astro-Probes збережуть дворівневий відбір, але обсяг матеріалів для початкової заявки планують скоротити майже вдвічі. NASA очікує, що це зменшить тривалість процедури з 35 до приблизно 19,5 місяця.

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Місії середнього класу Explorer (MIDEX) і Earth Explorer відкриють для ширшого кола претендентів, зокрема університетів та комерційних організацій. Під час оцінювання потенційних розробників агентство враховуватиме їхній досвід реалізації проєктів зі схожими вартістю, масштабом і складністю. Команди на чолі з головними дослідниками також зможуть звертатися по підтримку до Центру космічних польотів імені Ґоддарда або Лабораторії реактивного руху на першій стадії конкурсу.

Одноетапний відбір для малих проєктів

Для менших і дешевших програм NASA планує перейти до одноетапного відбору без другого раунду конкурсних пропозицій. Це стосуватиметься місій Small Explorer, Earth Venture, Missions of Opportunity, розміщених корисних вантажів і спільних запусків. За оцінкою агентства, для таких місій остаточний відбір може скоротитися приблизно з 32 до 19 місяців.

Водночас флагманські місії залишаться в межах чинних процедур, які раніше переглянули з урахуванням досвіду розробки космічного телескопа James Webb. NASA також заявило про суворіший контроль вартості та графіків: порушення встановлених меж може мати наслідком скасування місії.

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