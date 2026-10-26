NASA меняет порядок отбора и разработки научных космических миссий в рамках новой модели Competition Model 2.0. Реформа должна сократить расходы команд на подготовку заявок, упростить конкурсные процедуры и ускорить реализацию миссий. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на открытое письмо заместительницы администратора Директората научных миссий NASA Никки Фокс от 21 октября.

Меньше требований в начале конкурса

Сейчас многие научные миссии NASA отбираются через конкурсные объявления, в рамках которых исследователи и учреждения подают предложения. Согласно действующей двухэтапной процедуре команды еще до определения финалистов должны готовить подробные инженерные и финансовые планы. Весь процесс может длиться почти три года.

Competition Model 2.0 предусматривает, что на первом этапе NASA будет больше сосредотачиваться на научной ценности проекта. Команды будут подавать описание научных целей миссии и предварительный план ее выполнения, а значительную часть технической и финансовой проработки смогут перенести на следующий этап.

Новые сроки для разных классов миссий

Для программ Discovery, New Frontiers и Astro-Probes сохранят двухэтапный отбор, однако объем материалов для первоначальной заявки планируют сократить почти вдвое. NASA ожидает, что это уменьшит продолжительность процедуры с 35 до примерно 19,5 месяца.

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Миссии среднего класса Explorer (MIDEX) и Earth Explorer откроют для более широкого круга претендентов, в том числе университетов и коммерческих организаций. При оценке потенциальных разработчиков агентство будет учитывать их опыт реализации проектов схожих стоимости, масштаба и сложности. Команды во главе с главными исследователями также смогут обращаться за поддержкой в Центр космических полетов имени Годдарда или Лабораторию реактивного движения на первой стадии конкурса.

Одноэтапный отбор для небольших проектов

Для меньших и более дешевых программ NASA планирует перейти к одноэтапному отбору без второго раунда конкурсных предложений. Это будет касаться миссий Small Explorer, Earth Venture, Missions of Opportunity, размещаемых полезных нагрузок и совместных запусков. По оценке агентства, окончательный отбор для таких миссий может сократиться примерно с 32 до 19 месяцев.

В то же время флагманские миссии останутся в рамках действующих процедур, которые ранее пересмотрели с учетом опыта разработки космического телескопа James Webb. NASA также заявило о более строгом контроле стоимости и графиков: нарушение установленных пределов может привести к отмене миссии.

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