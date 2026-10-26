尼日利亚卡诺州向日葵学校的一支学生团队赢得了由尼日利亚青年成就组织举办的2026年全国“年度公司”竞赛。Agrolens Technologies团队展示了免费的AgroLens AI移动平台，以帮助农民作出农业决策，尼日利亚《Premium Times》报道。

面向农民的平台

团队成员包括法迪拉·阿卜杜勒萨拉姆、鲁凯娅·贾洛、海法·穆赫塔尔和玛丽亚姆·布图。他们开发的平台利用人工智能识别农作物病害和害虫，并提供治疗建议。该平台还包含当前市场价格，可让用户联系买家，并获取农业融资信息。

AgroLens AI支持英语、豪萨语、约鲁巴语、伊博语和尼日利亚皮钦英语。语音功能旨在让阅读能力有限的农民，或更习惯说话而非输入文字的农民，更容易获取农业信息。

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奖项和下一阶段

该团队获得了250美元以及一次前往南非开普敦的全额资助旅行。届时，团队将代表尼日利亚参加非洲“年度公司”竞赛。

全国竞赛结果于10月21日在拉各斯一场致力于青年创业的活动期间公布。来自阿布贾阿索科罗社区中学的New Era Company获得第二名，Nexora International School Lagos获得第三名。Agrolens Technologies还因产品创新和卓越运营获得表彰。

该竞赛是尼日利亚青年成就组织SET4LYF教育项目的一部分，该项目旨在为女孩提供继续教育、创业和就业所需的实用技能。该项目驻卡诺州代表埃德温·伊多科表示，这一成功是该州在全国竞赛中连续第三次取得的成功。

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