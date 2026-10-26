Drużyna uczniów ze szkoły Sunflower School w stanie Kano w Nigerii wygrała krajowy konkurs „Firma Roku 2026”, organizowany przez Junior Achievement Nigeria. Zespół Agrolens Technologies zaprezentował bezpłatną mobilną platformę AgroLens AI, która ma pomagać rolnikom w podejmowaniu decyzji rolniczych, informuje Premium Times Nigeria.

Platforma dla rolników

W skład zespołu weszli Fadillah Abdulsalam, Rukaiya Jallo, Haifa Mukhtar i Maryam Butu. Ich rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania chorób i szkodników upraw oraz przedstawia zalecenia dotyczące leczenia. Platforma zawiera również aktualne ceny rynkowe, umożliwia kontakt z nabywcami i dostarcza informacji o finansowaniu rolnictwa.

AgroLens AI obsługuje języki angielski, hausa, joruba, igbo oraz nigeryjski pidżyn angielski. Funkcje głosowe mają ułatwić dostęp do informacji rolniczych rolnikom o ograniczonych umiejętnościach czytania lub tym, którym wygodniej jest mówić niż wpisywać tekst.

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Nagroda i kolejny etap

Zespół otrzymał 250 dolarów USA oraz wyjazd do Kapsztadu w Republice Południowej Afryki z pokryciem kosztów. Tam będzie reprezentował Nigerię w afrykańskim konkursie „Firma Roku”.

Wyniki krajowych zawodów ogłoszono 21 października w Lagos podczas wydarzenia poświęconego przedsiębiorczości młodzieżowej. Drugie miejsce zajęła New Era Company ze szkoły Community Secondary School w Asokoro w Abudży, a trzecie — Nexora International School Lagos. Agrolens Technologies otrzymała również wyróżnienie za innowacyjność produktu i doskonałość operacyjną.

Konkurs jest częścią programu edukacyjnego SET4LYF Junior Achievement Nigeria, którego celem jest zapewnienie dziewczętom praktycznych umiejętności potrzebnych do dalszej edukacji, przedsiębiorczości i zatrudnienia. Według Edwina Idoko, przedstawiciela programu w stanie Kano, sukces ten był trzecim z rzędu dla stanu w krajowym konkursie.

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