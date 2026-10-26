Команда учащихся школы Sunflower School в штате Кано, Нигерия, победила в Национальном конкурсе «Компания года 2026», который проводит Junior Achievement Nigeria. Команда Agrolens Technologies представила бесплатную мобильную платформу AgroLens AI для помощи фермерам в принятии сельскохозяйственных решений, сообщает Premium Times Nigeria.

Платформа для фермеров

В команду вошли Фадилла Абдулсалам, Рукайя Джалло, Хайфа Мухтар и Марьям Буту. Их разработка использует искусственный интеллект для выявления болезней и вредителей сельскохозяйственных культур и предоставляет рекомендации по лечению. Платформа также содержит актуальные рыночные цены, позволяет связываться с покупателями и получать информацию об аграрном финансировании.

AgroLens AI поддерживает английский, хауса, йоруба, игбо и нигерийский пиджин-английский. Голосовые функции должны облегчить доступ к аграрной информации фермерам с ограниченными навыками чтения или тем, кому удобнее говорить, чем вводить текст.

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Награда и следующий этап

Команда получила 250 долларов США и поездку в Кейптаун, ЮАР, с покрытием расходов. Там она будет представлять Нигерию на африканском конкурсе «Компания года».

Итоги национального соревнования объявили 21 октября в Лагосе во время мероприятия, посвященного молодежному предпринимательству. Второе место заняла New Era Company из школы Community Secondary School в Асокоро, Абуджа, а третье — Nexora International School Lagos. Agrolens Technologies также получила награду за инновационность продукта и операционное совершенство.

Конкурс является частью образовательной программы SET4LYF от Junior Achievement Nigeria, которая призвана дать девушкам практические навыки для дальнейшего образования, предпринимательства и трудоустройства. По словам представителя программы в штате Кано Эдвина Идоко, этот успех стал третьим подряд для штата на национальном конкурсе.

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