Суд у Кальярі залишив чинним рішення з фрагментом діалогу судді з ШІ — Interia

Апеляційний суд італійського Кальярі залишив чинним рішення у цивільній справі проти компанії із Сардинії, хоча до його тексту суддя з Орістано помилково вставив уривок діалогу зі штучним інтелектом. Суд дійшов висновку, що остаточне рішення ухвалив суддя, а не алгоритм, повідомляє Interia.

Фрагмент відповіді чатбота у рішенні

Справу в першій інстанції розглядав суддя в Орістано, який займається дрібними цивільними справами. У тексті рішення опинився фрагмент відповіді, отриманої від чатбота: алгоритм пропонував сформулювати абзац у стилі судового рішення відповідно до обраного підходу.

Юристи компанії, щодо якої було ухвалено рішення, подали апеляцію. Вони заявили про неналежне використання штучного інтелекту під час розгляду справи та вказали на факт копіювання фрагмента діалогу до судового документа.

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Позиція апеляційного суду

Суд у Кальярі зазначив, що сама наявність у рішенні слідів взаємодії між суддею та чатботом не доводить передання алгоритму функцій з тлумачення права, оцінки доказів або ухвалення остаточного рішення. За висновком суду, роль ШІ у цій справі була другорядною.

В обґрунтуванні також наголосили, що штучний інтелект може бути допоміжним інструментом, але йому не можна передавати повноваження, які закон залишає виключно за суддею. За даними Interia, закон 2025 року дозволяє застосовувати ШІ у судовій сфері лише для підготовчих дій.

Представники компанії оскаржили рішення апеляційного суду до Верховного суду Італії. Вони планують наполягати, що суддя першої інстанції допустив серйозну помилку, вставивши до рішення частину листування з алгоритмом.

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