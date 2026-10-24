Google по умолчанию автоматически верифицирует номер SIM-карты на Android и добавляет его ко всем аккаунтам Google, в которые выполнен вход на устройстве. Это касается, в частности, рабочих и дополнительных аккаунтов. Как сообщает Engadget, автоматическая проверка номера при настройке устройства действует с сентября 2025 года.

Новые аккаунты и SIM-карты

В документации Google указано, что привязка распространяется как на существующие, так и на будущие аккаунты и номера телефонов. Если на телефоне добавить еще один аккаунт Google, к нему будет присоединен номер, который уже использует устройство. Замена SIM-карты также приведет к добавлению нового номера ко всем аккаунтам Google, в которые пользователь вошел на телефоне.

Google и мобильный оператор могут периодически повторно верифицировать номера, а такие проверки могут предусматривать оплату услуг оператора. Управлять настройкой можно только непосредственно с телефона. Часть пользователей узнала о привязке номеров после получения писем с адреса [email protected].

Для чего используется номер

Google объясняет проверку номера поддержкой восстановления аккаунта и RCS-сообщений. В то же время компания не объяснила, почему номер необходимо добавлять к каждому аккаунту на устройстве. Верифицированный номер также нужен для входа по номеру телефона, поиска потерянного устройства, служб экстренной геолокации и Quick Share.

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В октябре 2025 года Google представила функцию Sign in with Mobile Number для восстановления доступа к аккаунтам Google. Она определяет аккаунты, связанные с номером, и позволяет владельцу восстановить доступ с помощью кода разблокировки экрана с предыдущего устройства. В справке компании также описана настройка Better ads & Google services, которая использует номер телефона в сервисах Google для показа более релевантной рекламы.

Как отключить автоматическую проверку

Чтобы отключить функцию, нужно открыть на Android «Настройки», перейти в раздел Google, выбрать «Все сервисы», далее «Конфиденциальность и безопасность», «Проверка номера телефона» и отключить опцию автоматической проверки. На некоторых моделях раздел Google может называться «Сервисы и настройки Google».

Отключение не удаляет номера, которые уже привязаны к аккаунтам: их следует удалять вручную в настройках каждого аккаунта в разделе «Личная информация» — «Телефон». По данным Kaspersky, после отключения проверки могут перестать работать RCS-чаты в Google Messages, а номер нельзя будет использовать для быстрого восстановления доступа к аккаунту.

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