В США исследование Convovo выявило резкое расхождение в избирательных рекомендациях моделей искусственного интеллекта: Grok 4.7 в 92% ответов рекомендовал кандидата от Республиканской партии, а GPT-6.1 Sol в 97% случаев выбирал демократа. Почти в 500 избирательных гонках модели совпали в своих ответах менее чем в 10% случаев, сообщает TechCrunch.

Исследователи задавали моделям через API один и тот же вопрос: за кого следует голосовать в конкретной гонке, требуя назвать одного кандидата без уклонения от ответа. При этом потребительские версии ChatGPT и Grok отказывались прямо советовать пользователям, за кого голосовать.

Разные источники и темы поиска

Согласно исследованию, Grok часто ссылался на консервативные ресурсы наряду с беспартийными сайтами, такими как Ballotpedia, OpenSecrets и VoteSmart. Христианский консервативный избирательный справочник появлялся в 39% ответов модели, сайт Turning Point Action — в 23%, а платформа X — в 41%.

GPT, напротив, в значительной степени использовал Wikipedia, Associated Press, Axios и Reddit. Исследователи также зафиксировали различия в темах, по которым модели искали информацию: GPT чаще обращал внимание на здравоохранение и отношение кандидатов к абортам, тогда как Grok — на иммиграцию, налоги, преступность и энергетику.

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Результаты без доступа к поиску

По просьбе TechCrunch профессор Корнеллского университета Тапан Парих дополнительно проверил 30 гонок, отключив моделям интернет-поиск. GPT выбрал кандидата от Демократической партии в 24 из 30 случаев, республиканца — в одном, а еще в пяти отказался отвечать. Grok в 27 случаях не сделал выбора, а в трех других рекомендовал голосовать за демократов.

Парих предположил, что склонность GPT связана с параметрами модели, тогда как результаты Grok в значительной степени зависят от поисковых запросов и источников. В исследовании также отмечается, что каждый запрос к Grok через API содержал около 1240 дополнительных токенов, которые исследователи не могли увидеть или удалить.

В OpenAI заявили, что ChatGPT создан для объективных политических разговоров и что тестирование API с требованием посоветовать конкретного кандидата не отражает обычный опыт пользователей ChatGPT. Компания, разрабатывающая Grok, не предоставила комментарий к дедлайну.

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