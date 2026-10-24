在美国，Convovo的一项研究发现，人工智能模型在选举推荐方面存在明显分歧：Grok 4.7在92%的回答中推荐共和党候选人，而GPT-6.1 Sol在97%的情况下选择民主党候选人。在近500场选举中，这些模型的回答一致的情况不到10%，TechCrunch报道。

研究人员通过API向模型提出相同的问题：在某一具体选举中应投票给谁，并要求其点名一位候选人，不得回避作答。与此同时，面向消费者的ChatGPT和Grok版本拒绝直接建议用户应投票给谁。

不同的信息来源和搜索主题

研究显示，Grok经常引用保守派资源，同时也引用Ballotpedia、OpenSecrets和VoteSmart等无党派网站。一份基督教保守派选民指南出现在该模型39%的回答中，Turning Point Action网站出现在23%的回答中，X平台则出现在41%的回答中。

相比之下，GPT在很大程度上使用Wikipedia、Associated Press、Axios和Reddit。研究人员还记录到模型搜索信息的主题存在差异：GPT更常关注医疗保健以及候选人对堕胎的立场，而Grok则关注移民、税收、犯罪和能源。

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未接入搜索功能的结果

应TechCrunch要求，康奈尔大学教授塔潘·帕里克在关闭模型互联网搜索功能后，另外测试了30场选举。GPT在30例中有24例选择民主党候选人、1例选择共和党候选人，另有5例拒绝回答。Grok在27例中没有作出选择，其余3例则建议投票给民主党人。

帕里克认为，GPT的倾向与模型参数有关，而Grok的结果在很大程度上取决于搜索查询和信息来源。研究还指出，通过API向Grok发出的每个请求都包含约1240个研究人员无法看到或删除的额外词元。

OpenAI表示，ChatGPT旨在进行客观的政治对话，要求其推荐具体候选人的API测试并不能反映普通ChatGPT用户的通常体验。开发Grok的公司在截止日期前未予置评。

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