科学家提出探测镜像生命的方法——ScienceDaily

斯特拉斯克莱德大学和杜伦大学的研究人员提出了一种探测假设性“镜像生命”的方法——这类生物由空间排列与地球普通生命的生物分子相反的分子构成。正如ScienceDaily报道，该方法基于分析可能反映样本分子“手性”的光信号。

镜像生命目前并不存在，仍是一种理论概念。同时，一些科学家将此类生物可能被人工创造视为一种生物风险：它们可能以不可预测的方式与生态系统相互作用，并有可能逃避人类、动物和植物的某些天然防御机制。

分子的光信号

所提出的技术使用圆偏振发光——一种光会因其旋转方向不同而具有不同性质的现象。此类信号可以提供有关手性的信息，也就是分子的空间结构。手性分子可以具有相同的组成和原子键连接顺序，但三维结构不同——就像左手和右手一样。

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科学家建议使用附着于细胞内部特定结构的荧光探针。在结合后，它们应产生具有特征的圆偏振发光信号。这些信号的组合可作为一种分子指纹，帮助确定样本是否符合普通地球生物学，或其假设性的镜像变体。

需要进一步测试

作者强调，单一荧光探针可能不足：这可能导致错误结果。因此，他们建议结合使用针对不同细胞结构的多种探针。

该研究发表于《Royal Society Open Science》期刊。作者表示，该方法的原理可以在普通生物样本上进行验证，而无需创造镜像生物。同时，专门用于探测镜像生命本身的系统尚未得到实验演示——其可靠性必须通过进一步研究加以证实。

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