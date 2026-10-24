Науковці запропонували метод виявлення дзеркального життя — ScienceDaily

Дослідники Університету Стратклайда та Даремського університету запропонували метод виявлення гіпотетичного «дзеркального життя» — організмів, побудованих із молекул, просторове розташування яких є оберненим до біологічних молекул звичайного життя на Землі. Як повідомляє ScienceDaily, підхід базується на аналізі світлових сигналів, які можуть відображати молекулярну «рукість» зразка.

Дзеркальне життя нині не існує і залишається теоретичною концепцією. Водночас частина науковців розглядає можливе штучне створення таких організмів як біологічний ризик: вони можуть непередбачувано взаємодіяти з екосистемами та потенційно уникати деяких природних механізмів захисту людей, тварин і рослин.

Світловий сигнал молекул

Запропонована технологія використовує циркулярно поляризовану люмінесценцію — явище, за якого світло має різні властивості залежно від напрямку його обертання. Такий сигнал може дати інформацію про хіральність, тобто просторову будову молекул. Хіральні молекули можуть мати однаковий склад і порядок зв’язків атомів, але відрізнятися тривимірною структурою — подібно до лівої та правої рук.

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Науковці пропонують застосовувати флуоресцентні зонди, що приєднуються до конкретних структур усередині клітин. Після зв’язування вони мають генерувати характерні сигнали циркулярно поляризованої люмінесценції. Сукупність таких сигналів може слугувати своєрідним молекулярним відбитком, який допоможе встановити, чи відповідає зразок звичайній земній біології або її гіпотетичному дзеркальному варіанту.

Потрібні подальші випробування

Автори наголошують, що одного флуоресцентного зонда може бути недостатньо: це здатне призвести до хибних результатів. Тому вони пропонують поєднувати кілька зондів, націлених на різні клітинні структури.

Дослідження опублікували в журналі Royal Society Open Science. За словами авторів, принцип методу можна перевіряти на звичайних біологічних зразках, не створюючи дзеркальних організмів. Водночас спеціалізовану систему для виявлення саме дзеркального життя ще не продемонстрували експериментально — її надійність має бути підтверджена подальшими дослідженнями.

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