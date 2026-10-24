Naukowcy z University of Strathclyde i Durham University zaproponowali metodę wykrywania hipotetycznego „lustrzanego życia” — organizmów zbudowanych z cząsteczek, których układ przestrzenny jest odwrócony względem cząsteczek biologicznych zwykłego życia na Ziemi. Jak informuje ScienceDaily, podejście opiera się na analizie sygnałów świetlnych, które mogą odzwierciedlać molekularną „ręczność” próbki.

Lustrzane życie obecnie nie istnieje i pozostaje koncepcją teoretyczną. Jednocześnie część naukowców uważa możliwe sztuczne stworzenie takich organizmów za ryzyko biologiczne: mogą one w nieprzewidywalny sposób oddziaływać z ekosystemami i potencjalnie unikać niektórych naturalnych mechanizmów obronnych ludzi, zwierząt i roślin.

Sygnał świetlny cząsteczek

Proponowana technologia wykorzystuje luminescencję kołowo spolaryzowaną — zjawisko, w którym światło ma różne właściwości w zależności od kierunku jego obrotu. Taki sygnał może dostarczyć informacji o chiralności, czyli przestrzennej budowie cząsteczek. Cząsteczki chiralne mogą mieć ten sam skład i kolejność wiązań atomowych, lecz różnić się strukturą trójwymiarową — podobnie jak lewa i prawa ręka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Naukowcy proponują stosowanie sond fluorescencyjnych, które przyłączają się do konkretnych struktur wewnątrz komórek. Po związaniu mają one generować charakterystyczne sygnały luminescencji kołowo spolaryzowanej. Zespół takich sygnałów może służyć jako swoisty molekularny odcisk, który pomoże ustalić, czy próbka odpowiada zwykłej biologii ziemskiej, czy jej hipotetycznemu lustrzanemu wariantowi.

Potrzebne są dalsze testy

Autorzy podkreślają, że jedna sonda fluorescencyjna może nie wystarczyć: może to prowadzić do fałszywych wyników. Dlatego proponują łączenie kilku sond ukierunkowanych na różne struktury komórkowe.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Royal Society Open Science. Według autorów zasadę metody można sprawdzać na zwykłych próbkach biologicznych, bez tworzenia lustrzanych organizmów. Jednocześnie wyspecjalizowany system do wykrywania właśnie lustrzanego życia nie został jeszcze zademonstrowany eksperymentalnie — jego wiarygodność musi zostać potwierdzona dalszymi badaniami.

Czytaj nas na