Исследователи Университета Стратклайда и Даремского университета предложили метод обнаружения гипотетической «зеркальной жизни» — организмов, построенных из молекул, пространственное расположение которых обратное по отношению к биологическим молекулам обычной жизни на Земле. Как сообщает ScienceDaily, подход основан на анализе световых сигналов, которые могут отражать молекулярную «рукость» образца.

Зеркальная жизнь сейчас не существует и остаётся теоретической концепцией. В то же время часть учёных рассматривает возможное искусственное создание таких организмов как биологический риск: они могут непредсказуемо взаимодействовать с экосистемами и потенциально избегать некоторых естественных механизмов защиты людей, животных и растений.

Световой сигнал молекул

Предложенная технология использует циркулярно поляризованную люминесценцию — явление, при котором свет обладает разными свойствами в зависимости от направления его вращения. Такой сигнал может дать информацию о хиральности, то есть пространственном строении молекул. Хиральные молекулы могут иметь одинаковый состав и порядок атомных связей, но отличаться трёхмерной структурой — подобно левой и правой рукам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Учёные предлагают применять флуоресцентные зонды, которые присоединяются к конкретным структурам внутри клеток. После связывания они должны генерировать характерные сигналы циркулярно поляризованной люминесценции. Совокупность таких сигналов может служить своеобразным молекулярным отпечатком, который поможет установить, соответствует ли образец обычной земной биологии или её гипотетическому зеркальному варианту.

Нужны дальнейшие испытания

Авторы подчёркивают, что одного флуоресцентного зонда может быть недостаточно: это способно привести к ложным результатам. Поэтому они предлагают сочетать несколько зондов, нацеленных на разные клеточные структуры.

Исследование опубликовали в журнале Royal Society Open Science. По словам авторов, принцип метода можно проверять на обычных биологических образцах, не создавая зеркальных организмов. В то же время специализированная система для обнаружения именно зеркальной жизни ещё не была продемонстрирована экспериментально — её надёжность должна быть подтверждена дальнейшими исследованиями.

Читай нас в