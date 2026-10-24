美国宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗签署了《人工智能欺骗性广告法案》（Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act），该法案要求披露广告中使用人工智能的信息。该文件适用于经人工智能实质性修改或利用人工智能创作的广告，The Verge报道称。

不同格式的标识要求

该要求适用于静态图像、视频、音频和文字广告。关于使用人工智能的标识必须采用与广告相同的格式。该法律既适用于大型公司的电视广告，也适用于餐厅的广告传单。

无论广告具体在何处制作，只要计划在宾夕法尼亚州展示，就需要标注。因此，如果广告也计划在宾夕法尼亚州播出，其他州的广告中也可能出现相应标识。

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例外情况和不明确的措辞

该法律对戏仿、讽刺、评论、批评以及明显虚构的材料设有例外。同时，仍不清楚将依据何种标准确定内容是否被实质性修改，或是否明显虚构。

措辞还指出，当合成内容使消费者对商品或服务产生错误认知时，需要披露相关信息。究竟什么会被视为此类错误认知，以及由谁作出相关决定，尚不明确。该法案由州参议员尼克·皮肖塔诺提出。

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