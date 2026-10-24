Губернатор Шапіро підписав закон про позначення ШІ-реклами — The Verge

У штаті Пенсильванія, США, губернатор Джош Шапіро підписав закон Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act, який зобов’язує розкривати інформацію про використання штучного інтелекту в рекламі. Документ стосується оголошень, які були істотно змінені або створені за допомогою ШІ, повідомляє The Verge.

Маркування для різних форматів

Вимога поширюється на статичні зображення, відео, аудіо та текстову рекламу. Позначка про застосування ШІ має бути виконана в тому самому форматі, що й рекламне оголошення. Закон стосується як телевізійних роликів великих компаній, так і рекламних листівок ресторанів.

Маркування вимагатимуть незалежно від того, де саме створили рекламу, якщо її планують показувати в Пенсильванії. Тому відповідні позначки можуть з’являтися в рекламі в інших штатах, якщо вона також має виходити в ефір у Пенсильванії.

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Винятки та невизначені формулювання

Закон містить винятки для пародії, сатири, коментаря, критики та матеріалів, які є очевидно вигаданими. Водночас залишається незрозумілим, за якими критеріями визначатимуть істотну зміну контенту або його очевидну вигаданість.

Формулювання також вказує, що розкриття інформації потрібне, коли синтетичний контент створює хибне сприйняття товару чи послуги споживачем. Неясно, що саме вважатимуть таким хибним сприйняттям і хто ухвалюватиме відповідні рішення. Законопроєкт представив сенатор штату Нік Пішоттано.

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