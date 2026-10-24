В американском штате Пенсильвания губернатор Джош Шапиро подписал закон Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act, который обязывает раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта в рекламе. Документ касается объявлений, которые были существенно изменены или созданы с помощью ИИ, сообщает The Verge.

Маркировка для разных форматов

Требование распространяется на статические изображения, видео, аудио и текстовую рекламу. Отметка о применении ИИ должна быть выполнена в том же формате, что и рекламное объявление. Закон касается как телевизионных роликов крупных компаний, так и рекламных листовок ресторанов.

Маркировка будет требоваться независимо от того, где именно была создана реклама, если ее планируют показывать в Пенсильвании. Поэтому соответствующие отметки могут появляться в рекламе в других штатах, если ее также планируют транслировать в Пенсильвании.

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Исключения и неопределенные формулировки

Закон содержит исключения для пародии, сатиры, комментария, критики и материалов, которые являются очевидно вымышленными. В то же время остается неясным, по каким критериям будут определять существенное изменение контента или его очевидную вымышленность.

Формулировка также указывает, что раскрытие информации необходимо, когда синтетический контент создает у потребителя ложное представление о товаре или услуге. Неясно, что именно будет считаться таким ложным представлением и кто будет принимать соответствующие решения. Законопроект представил сенатор штата Ник Пишоттано.

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