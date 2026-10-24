W amerykańskim stanie Pensylwania gubernator Josh Shapiro podpisał ustawę Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act, która nakłada obowiązek ujawniania wykorzystania sztucznej inteligencji w reklamie. Dokument dotyczy ogłoszeń, które zostały istotnie zmienione lub stworzone z pomocą AI, informuje The Verge.

Oznaczanie różnych formatów

Wymóg dotyczy statycznych obrazów, wideo, audio oraz reklam tekstowych. Oznaczenie zastosowania AI musi być wykonane w tym samym formacie co reklama. Ustawa obejmuje zarówno telewizyjne spoty dużych firm, jak i ulotki reklamowe restauracji.

Oznaczenia będą wymagane niezależnie od tego, gdzie dokładnie stworzono reklamę, jeśli ma być ona wyświetlana w Pensylwanii. Dlatego odpowiednie oznaczenia mogą pojawiać się w reklamach w innych stanach, jeśli mają one być również emitowane w Pensylwanii.

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Wyjątki i niejasne sformułowania

Ustawa zawiera wyjątki dla parodii, satyry, komentarza, krytyki oraz materiałów, które są oczywiście fikcyjne. Jednocześnie pozostaje niejasne, według jakich kryteriów będzie określane istotne zmienienie treści lub jej oczywiście fikcyjny charakter.

Sformułowanie wskazuje również, że ujawnienie informacji jest konieczne, gdy syntetyczne treści tworzą u konsumenta fałszywe wyobrażenie o towarze lub usłudze. Nie jest jasne, co dokładnie będzie uznawane za takie fałszywe wyobrażenie i kto będzie podejmował odpowiednie decyzje. Projekt ustawy przedstawił senator stanowy Nick Pisciottano.

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