科学家在鱿鱼中发现近8000个RNA编辑位点——ScienceAlert

研究长鳍近岸鱿鱼Doryteuthis pealeii的科学家在超过2000种蛋白质中发现了近8000个RNA编辑位点。这种编辑可以在不改变动物DNA的情况下改变蛋白质的特性，ScienceAlert报道。

这项研究发表在《Cell》期刊上。该研究由加州大学旧金山分校生物学家领导的团队开展。科学家研究了鱿鱼的蛋白质组——约由2.4万种蛋白质构成的集合——以确定RNA编辑对细胞过程的影响。

对蛋白质和细胞器的影响

该研究第一作者杰克·莫恩表示，编辑影响了蛋白质在细胞内的活性、稳定性和位置，以及它们与其他蛋白质的相互作用。研究人员还发现，这些变化的后果可能涉及细胞器——细胞内部结构——的状态。

团队比较了鱿鱼视叶和鳃中的RNA编辑活性。在负责感知视觉信号并作出反应的视叶中，编辑发生得更频繁，也更复杂。作者推测，这可能与头足类动物发达的神经系统以及ADAR酶参与的特别活跃的RNA编辑相结合有关。

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新的蛋白质变体

编辑位点位于编码蛋白质的序列中，而不是基因组的非编码部分。科学家还鉴定出约5000种短蛋白质，它们未被收录在鱿鱼参考蛋白质组和Swiss-Prot数据库中。

研究人员还在ADAR蛋白质本身中发现了变化，他们认为这可能是一种自我调节机制。编辑影响了蛋白质在细胞中的位置，并可能改变线粒体的功能。它还可能影响肌酸系统，该系统可为鱿鱼大脑中的运动或复杂过程提供短暂的能量脉冲。

根据作者的理论估算，可能的蛋白质变体数量可达10^248。同时，研究人员强调，在动物体内实际形成的此类变体数量目前仍未知。

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