Ученые, изучавшие длинноперого прибрежного кальмара Doryteuthis pealeii, обнаружили почти 8 тысяч участков редактирования РНК в более чем 2 тысячах белков. Такое редактирование может изменять свойства белков без изменений в ДНК животного, сообщает ScienceAlert.

Исследование опубликовали в журнале Cell. Его провела команда под руководством биологов Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Ученые изучали протеом кальмара — совокупность примерно 24 тысяч белков — чтобы выяснить последствия редактирования РНК для клеточных процессов.

Влияние на белки и органеллы

По словам первого автора работы Джека Моена, редактирование влияло на активность, стабильность и расположение белков в клетке, а также на их взаимодействие с другими белками. Исследователи также обнаружили, что последствия этих изменений могут касаться состояния органелл — внутренних структур клетки.

Команда сравнила активность редактирования РНК в зрительной доле и жабрах кальмара. В зрительной доле, отвечающей за восприятие зрительных сигналов и реакцию на них, редактирование происходило чаще и было более сложным. Авторы предполагают, что это может быть связано с сочетанием у головоногих развитой нервной системы и особенно активного редактирования РНК с участием ферментов ADAR.

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Новые варианты белков

Участки редактирования располагались в последовательностях, кодирующих белки, а не в некодирующих частях генома. Ученые также идентифицировали около 5 тысяч коротких белков, которых не было в референтном протеоме кальмара и базе данных Swiss-Prot.

Изменения также обнаружили в самих белках ADAR, что, по предположению исследователей, может быть механизмом саморегуляции. Редактирование влияло на расположение белков в клетке и могло изменять работу митохондрий. Оно также, вероятно, влияет на креатиновую систему, которая может обеспечивать короткие энергетические импульсы для движений или сложных процессов в мозге кальмара.

Согласно теоретической оценке авторов, число возможных вариантов белков может достигать 10^248. В то же время исследователи подчеркивают, что фактическое количество таких вариантов, образующихся в организмах животных, пока неизвестно.

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