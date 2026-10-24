Google默认会在Android上自动验证SIM卡号码，并将其添加至设备上已登录的所有Google账户，其中包括工作账户和附加账户。Engadget报道称，设备设置期间的自动号码验证自2025年9月起生效。

新账户和SIM卡

Google的文档指出，这种关联适用于现有和未来的账户及电话号码。如果在手机上添加另一个Google账户，设备已使用的号码将被关联至该账户。更换SIM卡也会导致新号码被添加至用户在该手机上登录的所有Google账户。

Google和移动运营商可能会定期重新验证号码，此类验证可能涉及支付运营商服务费用。该设置只能直接在手机上管理。部分用户是在收到来自[email protected]的电子邮件后，才得知号码已被关联。

号码的用途

Google解释称，号码验证用于支持账户恢复和RCS消息。不过，该公司并未解释为何必须将号码添加至设备上的每一个账户。经验证的号码还用于通过电话号码登录、查找丢失的设备、紧急定位服务和Quick Share。

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2025年10月，Google推出了Sign in with Mobile Number功能，用于恢复对Google账户的访问权限。该功能可识别与该号码关联的账户，并允许所有者使用此前设备的屏幕解锁码恢复访问权限。该公司的帮助页面还介绍了Better ads & Google services设置，该设置会在Google服务中使用电话号码，以展示更相关的广告。

如何关闭自动验证

要关闭该功能，需要在Android上打开“设置”，进入Google部分，选择“所有服务”，然后依次选择“隐私和安全”“电话号码验证”，并关闭自动验证选项。在某些机型上，Google部分可能称为“Google服务和设置”。

关闭该功能不会移除已关联到账户的号码：应在每个账户的设置中，进入“个人信息”——“电话”手动删除。根据卡巴斯基的数据，关闭验证后，Google Messages中的RCS聊天可能无法使用，号码也将无法用于快速恢复账户访问权限。

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