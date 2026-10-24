由日本国立天文台领导的国际研究团队在被认为相对宁静的太阳区域上方发现了复杂的细小磁结构网络。太阳观测站Sunrise-III于2024年通过高空气球被送入平流层，并完成了这些观测。ScienceDaily报道了这一结果。

由细丝构成的磁穹顶

Sunrise-III搭载的SCIP仪器在色球层中记录到了大量狭窄、细长的磁结构。色球层是太阳大气中位于恒星可见表面之上的一层。这些结构是所谓磁穹顶的一部分：集中于光球层的磁场向外扩展，并向上弯曲进入色球层。

新的测量显示，这个穹顶并非在大气中均匀扩散的平滑结构。相反，其中包含大量细小的丝状元素。计算机模拟重现了观测站记录的结构。根据模型，太阳表面的运动可能会扭转磁场线，从而在更高处形成这类结构。

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太阳圆盘边缘附近的观测

Sunrise-III还研究了靠近太阳可见边缘的另一片宁静区域。科学家在那里测量了针状体中的磁场。针状体是从太阳表面向上延伸的狭窄太阳物质喷流。观测使研究人员能够追踪磁场分布如何随距恒星可见边缘高度的增加而变化。

相对宁静的区域占据了太阳表面的大部分，尽管其磁场通常弱于具有太阳黑子的活跃区域。由于地球大气湍流，利用地面望远镜对这些区域进行研究较为困难。在2024年的任务期间，Sunrise-III在大约35公里的高度运行，那里大气干扰显著较小。

SCIP是一台在日本国立天文台领导下研制的红外光谱偏振仪。它能够持续测量太阳大气不同层次的磁场，从光球层到色球层。研究作者指出，这类测量可能有助于弄清太阳表面附近运动产生的能量如何传递至更高的大气层，并参与其加热过程。

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