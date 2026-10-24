与J-20隐形战斗机研发有关的中国工程师提出，将大型雷达天线集成到飞机机翼中。该概念 предусматривает利用机动动作以及多架无人机的协同工作来扩大雷达监视区域，《南华早报》报道。

机翼内部的天线

该项目说明于10月10日发表在经同行评审的中国期刊《Measurement & Control Technology》上。该研究由Zhen Yunsong及其来自AVIC Chengdu Aircraft Design and Research Institute的同事撰写，该机构开发了J-20。中国国防部也曾称该研究所为双座型J-20S的设计方，该型号旨在与无人飞行器协同工作。

通常，战斗机的主雷达安装在机头的透波整流罩后方。预警机则使用安装在机身上方显眼结构中的大型天线。论文作者建议将天线阵列、控制组件及相关系统置于机翼内部。辐射面应朝下，保护层则应贴合飞机的外部轮廓。

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机动与无人机编队

为将雷达波束指向不同扇区，工程师建议在飞行中改变飞机姿态。具体而言，在侧飞模式下，无人机可进行超过45度的横滚，使天线从下方位置向侧面倾斜。研究人员认为，这将能够动态控制雷达波束并扩大早期预警区域。

该概念面向分布式行动，即不是由一架大型飞机，而是由数架更小、成本更低的无人机共同执行监视任务。研究列出了四种工作模式，包括全向和多向探测，以及多架飞行器的协同行动。这类行动可提供广泛覆盖、聚焦单个目标，或共同对抗电子干扰。

作者认为，多架飞机协同探测是“平台小、能力大”方法的关键技术。同时，论文并未证实该拟议系统已经在为J-20、J-36、J-50或其他任何特定飞机进行研发。

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