中国初创企业Moonshot AI表示，已限制其新模型Kimi K3.1 Pro用于进攻性网络攻击的能力。该公司称，其已从训练数据集和强化学习环境中移除与网络领域相关的材料，同时保留了通用编程技能。

开放权重模型

据《The Express Tribune》报道，Moonshot将Kimi K3.1 Pro发布为其拥有开放权重的最强3万亿参数级模型。该公司计划在11月4日前发布模型权重——这些文件将使第三方开发者能够在自己的系统上运行和修改该模型。

Moonshot表示，其并不寻求发布会拓展网络能力边界的开放模型权重。该公司还认为，开放权重模型可以帮助组织测试和保护其自身软件，包括那些受到较少关注的遗留系统。

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内部测试结果

Moonshot称，K3.1 Pro在内部网络基准测试中获得81.0%的成绩，而未采取风险降低措施的类似版本获得90.5%。该测试涉及在受控环境中发现和利用软件漏洞。

该公司指出，过滤网络数据降低了模型的进攻能力，尽管它仍优于上一版本。这些结果尚未得到独立验证。该模型拥有100万个令牌的上下文窗口，使其能够处理大量文本。Moonshot还推出了更快的K3.1 Pro Highspeed版本，该公司称其运行速度是标准模型的两到三倍。

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