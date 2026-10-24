在中国东南部福建省，古生物学家发现了一种早期鸟类化石——Yuezhuornis yangyuanensis。它生活在距今1.5亿至1.48亿年前的晚侏罗世。研究人员认为，这种体型约与乌鸦相当的鸟类可能失去了飞行能力，并适应了地面生活。ScienceDaily报道了这一发现。

鸟类与恐龙特征的结合

这一化石物种结合了鸟类特有的解剖特征以及小型食肉恐龙的特征。它的颌部有密集排列的锯齿状牙齿，与恐爪龙类的牙齿相似。恐爪龙类是一类与鸟类有亲缘关系的肉食性恐龙。

其显著特征是第二趾：它能够异常大幅度地向后弯曲，并长有弯曲的镰刀状爪。这种结构与恐爪龙类有关，尤其是驰龙科和伤齿龙科。与此同时，Yuezhuornis的骨盆和后肢具有鸟类特征。

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鸟类演化的早期分支

研究人员采用两种方法确定该物种的演化位置：最大简约法分析和基于化石遗骸的贝叶斯定年法。两种方法都将Yuezhuornis归入鸟翼类（Avialae），这一类群包括现代鸟类及其最近的已灭绝亲缘类群。

分析结果显示，该物种在演化树上的位置比始祖鸟更接近现代鸟类，并且是Zhengheornis的姐妹分类单元。其四肢比例与现代地栖鸟类及一些近缘恐龙相似。研究论文作者认为，这表明它具有地栖生活方式，并且可能无法飞行。

这些遗骸发现于政和动物群——福建的一个化石组合。研究人员认为，它对于研究早期鸟类演化中一个研究不足的阶段十分重要。

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