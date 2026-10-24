W prowincji Fujian w południowo-wschodnich Chinach paleontolodzy odkryli kopalny gatunek wczesnego ptaka — Yuezhuornis yangyuanensis, który żył w późnej jurze 150–148 milionów lat temu. Według wniosków badaczy ptak wielkości mniej więcej wrony prawdopodobnie utracił zdolność lotu i przystosował się do życia na ziemi. O odkryciu informuje ScienceDaily.

Połączenie cech ptaka i dinozaura

Kopalny gatunek łączył cechy anatomiczne charakterystyczne dla ptaków z cechami niewielkich drapieżnych dinozaurów. Jego szczęki miały gęsto rozmieszczone ząbkowane zęby, podobne do zębów deinonychozaurów — grupy mięsożernych dinozaurów spokrewnionych z ptakami.

Szczególną cechą był drugi palec stopy: mógł odginać się niezwykle daleko do tyłu i miał zakrzywiony, sierpowaty pazur. Taką budowę wiąże się z deinonychozaurami, w szczególności z dromeozaurydami i troodontydami. Jednocześnie miednica i tylne kończyny Yuezhuornis miały ptasie cechy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wczesna gałąź ewolucji ptaków

Badacze zastosowali dwie metody, aby ustalić pozycję ewolucyjną gatunku — analizę maksymalnej oszczędności oraz bayesowskie datowanie na podstawie szczątków kopalnych. Oba podejścia zaliczyły Yuezhuornis do Avialae — grupy obejmującej współczesne ptaki i ich najbliższych wymarłych krewnych.

Według wyników analizy gatunek znajdował się na drzewie ewolucyjnym nieco bliżej współczesnych ptaków niż archeopteryks i był taksonem siostrzanym Zhengheornis. Proporcje jego kończyn okazały się podobne do współczesnych ptaków naziemnych i niektórych spokrewnionych dinozaurów. Zdaniem autorów pracy wskazuje to na naziemny tryb życia i prawdopodobną niezdolność do lotu.

Szczątki znaleziono w faunie Zhenghe — kopalnym zespole z Fujianu, który badacze uważają za ważny dla badań nad słabo poznanym etapem wczesnej ewolucji ptaków.

Czytaj nas na