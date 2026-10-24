В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая палеонтологи обнаружили ископаемый вид ранних птиц — Yuezhuornis yangyuanensis, который жил в поздней юре 150–148 миллионов лет назад. Согласно выводам исследователей, птица размером примерно с ворону, вероятно, утратила способность летать и приспособилась к жизни на земле. О находке сообщает ScienceDaily.

Сочетание признаков птицы и динозавра

Ископаемый вид сочетал анатомические черты, характерные для птиц, с признаками небольших хищных динозавров. Его челюсти имели густо расположенные зазубренные зубы, похожие на зубы дейнонихозавров — группы плотоядных динозавров, родственных птицам.

Особенностью был второй палец ноги: он мог необычно далеко отгибаться назад и имел изогнутый серповидный коготь. Такое строение связывают с дейнонихозаврами, в частности с дромеозавридами и троодонтидами. В то же время таз и задние конечности Yuezhuornis имели птичьи черты.

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Ранняя ветвь эволюции птиц

Исследователи использовали два метода для установления эволюционного положения вида — анализ максимальной экономии и байесовское датирование по ископаемым остаткам. Оба подхода отнесли Yuezhuornis к Avialae — группе, включающей современных птиц и их ближайших вымерших родственников.

Согласно результатам анализа, вид располагался на эволюционном дереве несколько ближе к современным птицам, чем археоптерикс, и был сестринским таксоном Zhengheornis. Пропорции его конечностей оказались похожими на пропорции современных наземных птиц и некоторых родственных динозавров. По мнению авторов работы, это свидетельствует о наземном образе жизни и вероятной неспособности к полету.

Останки нашли в фауне Чжэнхэ — ископаемом комплексе в Фуцзяне, который исследователи считают важным для изучения малоисследованного этапа ранней эволюции птиц.

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