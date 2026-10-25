Moonshot ograniczył cybermożliwości modelu Kimi K3.1 Pro — The Express Tribune
Chiński startup Moonshot AI poinformował, że ograniczył możliwości swojego nowego modelu Kimi K3.1 Pro w zakresie ofensywnych cyberataków. Firma przekazała, że usunęła z zestawu danych treningowych i środowisk uczenia ze wzmocnieniem materiały związane z cyberbezpieczeństwem, zachowując jednocześnie ogólne umiejętności programowania.
Model z otwartymi wagami
Jak informuje The Express Tribune, Moonshot zaprezentował Kimi K3.1 Pro jako swój najpotężniejszy model z otwartymi wagami w klasie 3 bilionów parametrów. Firma planuje opublikować wagi modelu — pliki, które umożliwią zewnętrznym deweloperom uruchamianie go i modyfikowanie we własnych systemach — do 4 listopada.
W Moonshot oświadczyli, że nie dążą do publikowania otwartych wag modeli, które przesuwałyby granice cybermożliwości. Firma uważa również, że modele z otwartymi wagami mogą pomagać organizacjom testować i chronić ich własne oprogramowanie, w tym starsze systemy, którym poświęca się mało uwagi.
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Wyniki wewnętrznego testu
Według Moonshot K3.1 Pro uzyskał 81,0% w wewnętrznym cyberbenchmarku, podczas gdy podobna wersja bez środków ograniczających ryzyko otrzymała 90,5%. Test obejmował wyszukiwanie i wykorzystywanie luk w oprogramowaniu w kontrolowanym środowisku.
Firma zaznaczyła, że filtrowanie danych cybernetycznych zmniejszyło ofensywne możliwości modelu, choć nadal przewyższał on poprzednią wersję. Wyniki te nie zostały niezależnie zweryfikowane. Model ma okno kontekstowe o wielkości 1 mln tokenów, co pozwala mu przetwarzać duże ilości tekstu. Moonshot zaprezentował także szybszą wersję K3.1 Pro Highspeed, która według firmy działa dwa do trzech razy szybciej niż model standardowy.