中国计划到2030年基本完成国家区块链网络建设，并加快部署智能互联网。据《论坛快报》报道，这是该国未来五年数字发展规划所提出的目标。

网络与6G

该文件由中国中央网络安全和信息化委员会发布。文件还提出，在适当时候实现第六代移动通信技术，即6G的商业化启动。

到2030年，中国力争在信息化方面取得显著进展，使数字技术在中国现代化进程中发挥更大作用。该规划还提出，进一步有序扩大电信和互联网行业开放。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

数字指标

根据文件，中国互联网普及率将从2025年的80.1%提高至2030年的85%。每1万名居民拥有的5G基站数量计划从34个增加至50个。

该规划提出加强计算数学、通信网络和数据科学领域的基础研究。关键技术也有望取得突破，尤其是推动人工智能与操作系统及软件开发工具更深度融合。

教育与数据保护

中国计划在各级教育中普及人工智能教育，提高社会的人工智能素养，并加快发展职业教育以培养数字专业人才。中国工业和信息化部预测，到2030年，该国信息通信行业收入将达到4.1万亿元人民币，约合6150亿美元。文件还强调，有必要加强数据安全和个人信息保护。

关注我们在