Китай планирует к 2030 году в основном завершить формирование национальной блокчейн-сети и ускорить развертывание интеллектуального интернета. Это предусматривает план цифрового развития страны на следующие пять лет, сообщает The Express Tribune.

Сеть и 6G

Документ издала Центральная комиссия Китая по вопросам киберпространства. Он также предусматривает коммерческий запуск мобильной связи шестого поколения, или 6G, в надлежащее время.

К 2030 году страна стремится достичь существенного прогресса в информатизации, чтобы цифровые технологии играли более значительную роль в модернизации Китая. План также предусматривает дальнейшее упорядоченное открытие телекоммуникационного и интернет-секторов.

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Цифровые показатели

Согласно документу, уровень проникновения интернета в Китае должен вырасти с 80,1% в 2025 году до 85% в 2030-м. Количество базовых станций 5G на 10 тысяч жителей планируют увеличить с 34 до 50.

План предусматривает усиление фундаментальных исследований в областях вычислительной математики, коммуникационных сетей и науки о данных. Также ожидаются прорывы в ключевых технологиях, в частности более глубокая интеграция искусственного интеллекта с операционными системами и инструментами разработки программного обеспечения.

Образование и защита данных

Китай намерен распространять образование в области искусственного интеллекта на всех уровнях обучения, повышать ИИ-грамотность общества и ускорить развитие профессионального образования для подготовки цифровых специалистов. Министерство промышленности и информационных технологий Китая прогнозирует, что к 2030 году доход информационно-коммуникационной отрасли страны составит 4,1 трлн юаней, или около 615 млрд долларов. Документ также подчеркивает необходимость усилить безопасность данных и защиту персональной информации.

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