Chiny planują do 2030 roku w dużej mierze zakończyć tworzenie krajowej sieci blockchain oraz przyspieszyć wdrażanie inteligentnego internetu. Przewiduje to plan rozwoju cyfrowego kraju na najbliższe pięć lat, informuje The Express Tribune.

Sieć i 6G

Dokument wydała Centralna Komisja ds. Cyberprzestrzeni Chin. Przewiduje on również komercyjne uruchomienie mobilnej łączności szóstej generacji, czyli 6G, w odpowiednim czasie.

Do 2030 roku kraj zamierza osiągnąć znaczący postęp w informatyzacji, aby technologie cyfrowe odgrywały większą rolę w modernizacji Chin. Plan przewiduje także dalsze uporządkowane otwieranie sektora telekomunikacyjnego i internetowego.

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Wskaźniki cyfrowe

Zgodnie z dokumentem poziom penetracji internetu w Chinach ma wzrosnąć z 80,1% w 2025 roku do 85% w 2030 roku. Liczbę stacji bazowych 5G na 10 tys. mieszkańców planuje się zwiększyć z 34 do 50.

Plan zakłada wzmocnienie badań podstawowych w dziedzinach matematyki obliczeniowej, sieci komunikacyjnych i nauki o danych. Oczekiwane są również przełomy w kluczowych technologiach, w tym głębsza integracja sztucznej inteligencji z systemami operacyjnymi i narzędziami do tworzenia oprogramowania.

Edukacja i ochrona danych

Chiny zamierzają upowszechniać edukację w zakresie sztucznej inteligencji na wszystkich poziomach kształcenia, podnosić kompetencje społeczeństwa w dziedzinie AI oraz przyspieszyć rozwój edukacji zawodowej w celu szkolenia specjalistów cyfrowych. Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin prognozuje, że do 2030 roku przychody krajowego sektora informacyjno-komunikacyjnego wyniosą 4,1 bln juanów, czyli około 615 mld dolarów. Dokument podkreśla również potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa danych i ochrony informacji osobowych.

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