OpenAI模型帮助发现PHP漏洞——《日本时报》

在美国华盛顿，企业和政府机构上周争相为PHP中的两个关键漏洞安装修复程序。PHP是一种为全球相当大一部分网站提供支持的编程语言。其中一个可能被黑客利用的漏洞是在强大的OpenAI模型帮助下发现的，《日本时报》报道。

人工智能可能加快漏洞查找

网络威胁联盟主席、巴拉克·奥巴马担任总统期间的前白宫网络安全协调员迈克尔·丹尼尔表示，先进人工智能模型的发展可能开启一个相当混乱的时期。在他看来，人工智能快速且大规模发现软件缺陷的能力，将导致大量新漏洞出现。

丹尼尔将此与累积的技术债务联系起来。他说，组织往往会尽可能长时间保留旧软件，却不将与其相关的风险计入使用成本。这类成本一直隐而不显，直到发生发现关键缺陷之类的事件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

补丁将不得不更快安装

丹尼尔认为，组织应做好更新软件、保持软件处于最新状态并快速部署补丁的准备。这尤其适用于内部技术资源有限的小型机构：它们需要加快安装供应商提供的更新。

他说，历史上攻击者利用的已知漏洞约占5–6%，没有迹象表明这一比例正在上升。与此同时，从漏洞技术演示出现到其被用于攻击工具包之间的时间，已从一两个月缩短至数小时或数天。

丹尼尔还指出，人工智能会发现许多误报问题，或发现没有互联网访问权限的软件中的问题。因此，组织需要改进对所发现漏洞进行验证和确定优先级的系统。未来，此类模型甚至可在软件部署前使用，以发布安全缺陷更少的产品。

关注我们在