Model OpenAI pomógł wykryć lukę w PHP — The Japan Times

W Waszyngtonie w USA firmy i instytucje państwowe w ubiegłym tygodniu pospiesznie instalowały poprawki dla dwóch krytycznych luk w PHP — języku programowania, na którym działa znaczna część stron internetowych na świecie. Jedną z luk, którą mogli wykorzystać hakerzy, wykryto z pomocą potężnego modelu OpenAI, informuje The Japan Times.

AI może przyspieszyć wyszukiwanie wad

Prezes Cyber Threat Alliance i były koordynator ds. cyberbezpieczeństwa Białego Domu za prezydentury Baracka Obamy Michael Daniel powiedział, że rozwój zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji może zapoczątkować dość chaotyczny okres. Jego zdaniem zdolność AI do szybkiego i masowego znajdowania wad w oprogramowaniu doprowadzi do napływu nowych luk.

Daniel powiązał to z nagromadzonym długiem technologicznym. Jak powiedział, organizacje często utrzymują stare oprogramowanie tak długo, jak to możliwe, nie uwzględniając związanych z nim zagrożeń w kosztach jego użytkowania. Koszty te pozostają ukryte, dopóki nie wydarzy się coś takiego jak wykrycie krytycznych wad.

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Poprawki trzeba będzie instalować szybciej

Daniel uważa, że organizacje powinny być gotowe aktualizować oprogramowanie, utrzymywać je w aktualnym stanie i szybko wdrażać poprawki. Dotyczy to szczególnie mniejszych podmiotów o ograniczonych wewnętrznych zasobach technicznych: muszą one przyspieszyć instalowanie aktualizacji od dostawców.

Według niego w przeszłości atakujący wykorzystywali około 5–6% znanych luk i nie ma oznak wzrostu tego wskaźnika. Jednocześnie czas między pojawieniem się technicznej demonstracji luki a jej wykorzystaniem w zestawach narzędzi do ataków skrócił się z jednego–dwóch miesięcy do godzin lub dni.

Daniel zauważył również, że AI wykrywa wiele fałszywych problemów lub problemów w oprogramowaniu, które nie ma dostępu do internetu. Dlatego organizacje muszą doskonalić systemy weryfikacji i priorytetyzacji wykrytych luk. W przyszłości takie modele mogą być stosowane jeszcze przed wdrożeniem programów, aby wydawać produkty z mniejszą liczbą wad bezpieczeństwa.

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